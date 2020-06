Weitere Gastro-Flächen am Wiener Donaukanal werden vergeben

Am Wiener Donaukanal sind wieder Flächen zu vergeben. Es werden Konzepte für sportliche, kulturelle oder gastronomische Nutzung gesucht.

Neuvergabe: Diese Flächen sind betroffen

Die entsprechenden Inserate werden am Wochenende geschaltet. Die WGM ist der Wiener Vertreter in der für den Donaukanalzuständigen Donauhochwasserschutz-Konkurrenz (DHK). Betroffen ist nun ein weiterer Teil der sogenannten Vorkaifläche, konkret jener Abschnitt flussaufwärts vom Badeschiff (Wolfgang-Schmitz-Promenade), die Fläche zwischen Salztorbrücke und Marienbrücke auf Seiten des ersten Bezirks (Freda-Meissner-Blau-Promenade) sowie das Areal flussabwärts der Salztorbrücke auf Seiten des zweiten Bezirks (Dianabadufer).

Die Neuvergabe war nach einem kritischen Rechnungshofbericht, der etwa zu günstige Mietverträge kritisiert hatte, in die Wege geleitet worden. Der erste Teil ist in Umsetzung, hieß es, nun gehe es um die restlichen Flächen. Die Auswahl der Betreiber erfolgt laut WGM durch eine Personenkommission, in der Fachleute mit Expertise in den Bereichen Architektur und Gestaltung, Vergabe- und Vertragsrecht, Tourismus, Gastronomie sowie Bewirtschaftung von Flächen vertreten sind. Kriterien der Nachhaltigkeit, Innovation, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit werden von den Bewerbern eingefordert, wurde betont.