Weitere Coronavirus-Cluster in Niederösterreich

Am Samstag wurden in Niederösterreich weitere Coronavirus-Cluster gemeldet.

Bei einer Raumausstattungsfirma im Bezirk Neunkirchen und an einer Volksschule im Bezirk Gänserndorf wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) jeweils zwölf Ansteckungen mit dem Coronavirus vermeldet. Der Hotspot um eine Volksschule in St. Pölten wuchs mit vier weiteren Erkrankungen auf 25 Infektionen an.