Weitere Babys geplant: Rihanna wünscht sich ein Mädchen

Popstar Rihanna hat bereits zwei Kinder - zwei Buben. Doch wie sich kürzlich in einem Interview sagte, würde sie sich ein Mädchen wünschen.

Gegenüber dem "Interview Magazin" meinte Rihanna auf die Frage, wie viele Kinder sie haben möchte: "So viele wie Gott gerne für mich hätte. Ich weiß nicht, was Gott möchte, aber ich würde gerne mehr als zwei Kinder haben. Ich möchte probieren, mein Mädchen zu bekommen. Aber wenn es wieder ein Bub ist, dann ist es eben ein Bub", so der Popstar. Klingt als würde Rihanna so lange an weiteren Babys basteln, bis es ihr ersehntes Mädchen wird.