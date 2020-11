Weiter massive Einbrüche bei Tourismus in Wien

Wiens Tourismus leidet weiterhin schwer unter der Coronakrise. Bei den Oktober-Nächtigungen wurde ein Minus von 84,5 Prozent verzeichnet.

Die Coronakrise macht dem Wiener Tourismus weiterhin schwer zu schaffen: Im Oktober brachen die Nächtigungen um 84,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat ein. Nur 242.000 Übernachtungen wurden in der Bundeshauptstadt gezählt - rund die Hälfte davon durch österreichische Gäste, wie der Wien-Tourismus am Freitag in einer Aussendung mitteilte.