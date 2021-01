Weiter hohe Nachfrage nach FFP2-Masken in Supermärkten

Seit Montag gilt im Handel und in den öffentlichen Verkehrsmittel das Tragen einer FFP2-Schutzmaske. Die heimischen Lebensmittelhändler haben auch am Montag eine hohe Nachfrage nach den FFP2-Masken festgestellt.

In einzelnen Filialen gab kurzfristig auch Engpässe, wie eine Anfrage der APA bei Rewe, Spar, Hofer und Lidl ergab. Die großen Supermarktketten geben die Masken diese Woche gratis an ihre Kunden ab.

Erste FFP2-Maske für Kunden diese Woche gratis

"Die Verfügbarkeit ist in den Filialen aktuell aufgrund der sehr hohen Nachfrage unterschiedlich, es gibt jedoch laufende Nachlieferungen und Zuteilungen an die Filialen" erklärte Rewe-Pressesprecher Paul Pöttschacher. Zu Rewe gehören Billa, Merkur und Penny. Sie stellen diese Woche jedem Kunden bis einschließlich Mittwoch die erste FFP2-Maske gratis zur Verfügung. Das Angebot gelte solange der Vorrat am jeweiligen Standort reicht, hieß es.