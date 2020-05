Weingut Cobenzl setzt in Corona-Krise auf virtuelle Weinverkostung

Da der "Tag der offenen Kellertür" heuer aus Corona-Gründen ins Wasser fällt, hat sich das Wiener Weingut Cobenzl etwas einfallen lassen: Zwei spezielle Weinpakete mit einer virtuellen Weinverkostung.

Normalerweise lädt das Weingut Cobenzl im Mai zum traditionellen "Tag der offenen Kellertür", um den neuen Jahrgang und auch so manche Lagenrarität zu verkosten. Da diese beliebte Veranstaltung auf Grund der Corona-Pandemie dieses Jahr nicht stattfinden kann, bietet das Weingut heuer eine besondere Alternative.

Weingut Cobenzl: Degustationsbox und Online Weinprobe

Die Cobenzl Weine werden in einer Videoreihe vorgestellt und sind ab Mitte Mai 2020 auf der Website sowie auf den Facebook- und Instagram-Seiten des Weinguts zu finden - mitverkosten ausdrücklich erwünscht.

Hochwertige Weine zum Sonderpreis

Die Degustationsboxen (Wiener Vielfalt & Wiener Lagen) gibt es zum sensationellen minus 50 %-Sonderpreis, inklusive gratis Zustellung in ganz Österreich: "Wir möchten all unseren Kundinnen und Kunden, die wir derzeit leider nicht persönlich am Weingut begrüßen können, ein besonderes Angebot machen", lädt Thomas Podsednik dazu ein, sich die heurige Jahrgangspräsentation einfach ins Wohnzimmer zu holen: