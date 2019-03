Weil du nur einmal lebst - Die Toten Hosen auf Tour: Kritik und Trailer zum Film

Die Dokumentation "Weil du nur einmal lebst" begleitet die Toten Hosen auf Tour - in große Stadien, kleine Punk-Clubs und bis ins ferne Argentinien. Sieben Monate ist Regisseurin Cordula Kablitz-Post mit den fünf Musiker unterwegs, interviewt sie backstage und im Bus. Ihr britischer Kollege Paul Dugdale, der bereits Shows von Adele und den Rolling Stones filmte, liefert spektakuläre Liveaufnahmen.

Weil du nur einmal lebst: Kurzinhalt zum Film

“Ich wollte ergründen, was die Band nach all den Jahren noch zusammenhält und was das Erfolgsprinzip ist”, sagt Regisseurin Cordula Kablitz-Post. Sieben Monate war sie mit den Hosen unterwegs – ob in großen Stadien oder kleinen Clubs, beim #wirsindmehr-Konzert gegen Rechts in Chemnitz oder bei Auftritten in Argentinien. Während Kablitz-Post die Musiker backstage und im Bus interviewte, lieferte ihr britischer Kollege Paul Dugdale die spektakulären Live-Aufnahmen.