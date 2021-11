Weihnachtszauber auf Schloss Hof: Weihnachtsmarkt 2021 voller Highlights

Jede Menge weihnachtliches Flair, Kunsthandwerk, Kulinarik, Konzerte, ein buntes Kinderprogramm und eine beeindruckende barocke Kulisse hat der Weihnachtszauber auf Schloss Hof auch 2021 zu bieten.

Ausflugstipp für Wienerinnen und Wiener: Schloss Hof in Niederösterreich sorgt an den Wochenenden vom 20. November bis 19. Dezember 2021 und zusätzlich vom 8. Dezember bis 10. Dezember 2021 mit seinem traditionellen Weihnachtsmarkt für jede Menge Weihnachtsstimmung - und ein garantiert unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.

Weihnachtszauber auf Schloss Hof - Kulinarik-Highlights und Co.

Das weitläufige Areal von Schloss Hof bietet auch in der Weihnachtszeit mit dem prunkvollen Schloss, dem idyllischen Gutshof, dem prachtvollen Barockgarten und einem vielfältigen Programm ein perfektes Ausflugsziel für die ganze Familie. An den Wochenenden vom 20. November bis 19. Dezember 2021 und zusätzlich vom 8. Dezember bis 10. Dezember 2021 verwandeln sich der Außenbereich und die Orangerie von Schloss Hof von 10:00 bis 19:00 Uhr in einen zauberhaften Weihnachtsmarkt. Mit festlich geschmückten Hütten, einer stimmungsvollen Beleuchtung, weihnachtlichen Klängen und dem Duft nach gebrannten Mandeln und

heißem Punsch stimmt der Markt auf Weihnachten ein.