Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof lockt mit Programm für Groß und Klein

Auf Schloss Hof sorgt der traditionelle Weihnachtsmarkt für besinnliche Stimmung. Besucher können sich auf Kunsthandwerk, Kulinarik, Musik und ein buntes Programm für die ganze Familie freuen.

Am 16. November öffnet der Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof wieder seine Tore. Eingebettet in eine barocke Kulisse bietet er an den Wochenenden bis zum 22. Dezember ein ganz besonderes Erlebnis für Groß und Klein.