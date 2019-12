Weihnachtsmärkte rund um die Welt: Die Top 5

Es ist wieder Weihnachten. In vorweihnachtlicher Vorfreude hat checkfelix.com einen festlichen Rundgang rund um den Globus gemacht und präsentiert die Top 5 der atemberaubendsten Weihnachtsmärkte.

Längst sind Weihnachtsmärkte nicht mehr nur in Europa zu finden. Lichter, Kerzen, Glitzer, magische Momente des Weihnachtszaubers lieben Menschen auf der ganzen Welt. Je mehr desto besser. Das Aufregende daran: Es entsteht Neues! Denn egal wo die Märkte sind, sie mischen sich mit der örtlichen Kultur, mit den lokalen Bräuchen. Daraus entstehen ganz eigene Weihnachtsmärkte. Checkfelix habt einige der Bemerkenswertesten zusammengestellt.

Santa Christmas Village in Finnland



Wir starten dort, wo der Weihnachtsmann angeblich wirklich, wirklich wohnt: Im hohen Norden, im finnischen Lappland. Am nördlichen Polarkreis liegt das Dorf Rovaniemi. Hier hat er sein Büro. Der Weihnachtsmann. Hier kann man ihn das ganze Jahr treffen und ihm dabei zusehen, wie er seinen Rentierpark pflegt und hegt und die Korrespondenz aus aller Welt erledigt.

Am Schönsten ist es dort natürlich zur Vorweihnachtszeit. Wenn es praktisch die ganze Zeit dämmert, die Sonne weder auf noch untergeht, und die mit Lichterketten geschmückten Häuser und Tannenbäume in weihnachtlicher Pracht glitzern und leuchten. Durchs Dorf spazieren, einkehren oder eine Fahrt im Rentierschlitten wagen und dabei den nördlichen Polarkreis überqueren? Weihnachten in Santa Claus Village macht das und noch viel mehr möglich – inklusive einem Bad im gefrorenen See!

Weihnachten in Kapstadt?



Kapstadt ist zwar eine halbe Ewigkeit vom Nordpol entfernt, trotzdem: Wer schon immer bei angenehmen Sommertemperaturen über einen Weihnachtsmarkt schlendern wollte oder die vorweihnachtliche Stimmung mit einem Drink in der Hand bei einem lauen Sommerlüfterl genießen wollte, der muss unbedingt nach Kapstadt in Südafrika. Die Stadt gilt ja wegen ihrer traumhaften Lage am Fuße des Tafelbergs als eine der schönsten der Welt.

Allerhand Weihnachtsmärkte, Aufführungen und Veranstaltungen stehen im November und Dezember für Jung und Alt auf dem Programm. Zum Beispiel das Santa’s Village im V&A Waterfront Victoria Wharf. Das bestechende an diesem Weihnachtsmarkt ist seine Lage: Direkt am Meer oder besser am alten Hafen von Kapstadt gelegen, flaniert man an hell erleuchteten Christbäumen vorbei, fährt einige Runden im Ringelspiel oder nimmt einen Drink im Café am Hafenbecken zu sich. Also schöner kann man zu Weihnachten fast nicht sitzen und genießen.

Weihnachtsmarkt in Lemberg

Schon einmal Lemberg besucht? Eine schöne Stadt, Wien sehr ähnlich. Kein Wunder, war Lemberg, das heute in der Westukraine liegt, doch einst Teil des Habsburgerreichs. Dementsprechend imperial-kaiserlich ist das Flair und besonders zur Weihnachtszeit. Von Ende November bis Anfang Jänner – in der christlich-orthodoxen Religion feiert man Weihnachten erst im Jänner - verwandelt sich die ganze Stadt in einen großen Weihnachtsmarkt.

Lemberg versprüht noch Habsburger Charme. ©pixabay.com

Der elegante Christbaum vor dem Opernhaus erstrahlt in champagnerfarbenen Licht. Und der Eislaufplatz am großen Stadtplatz lädt zum Eislaufen ein. In den kleinen lauschigen Gässchen drängen sich kleine hölzerne Holzhäuschen dicht an dicht. Es weihnachtet in Lemberg! Warm anziehen nicht vergessen, es kann bitter kalt sein. Doch die Schönheit und eine Tasse heiße Schokolade entschädigen für klamme Finger.

Weihnachten in Tokio

Weihnachtsmärkte in Tokio? Doch, das gibt es! Wenn die Nächte länger und die Temperaturen tiefer werden, dann beginnt es auch in Tokio mancherorts zu weihnachten. Eigentlich sind Weihnachtsmärkte in Tokio ideal für alle, die sich nach der Ferne sehnen und doch die heimeligste Zeit des Jahres, also Weihnachten nicht vermissen wollen. "Christmas Market German Style" – so nennen die Tokioter ihre Weihnachtsmärkte. Je echter und urtypischer deutsch, desto besser.

Liebevoll geschmückte, lauschige, hölzerne Knusperhäuschen und Standeln laden zum Stehenbleiben und Stöbern ein. Der Duft von Bratwürstel und Vanillekipferl lockt zum Kosten. Und natürlich gibt es Bier „German Style“ aus Deutschland. Und wie bei uns hat auch dort jeder Weihnachtsmarkt sein eigenes Flair. Zum Beispiel der Weihnachtsmarkt in Shiba Park. Dort ziert eine 14 Meter hohe Weihnachtspyramide die Mitte des Weihnachtsmarkts. Sie kommt direkt aus Deutschland und ist der ganze Stolz des Markts. Weihnachtspyramiden stammen ja ursprünglich aus dem deutschen Erzgebirge. Auf mehreren drehbaren Etagen stellen kleine Figuren Motive aus der Weihnachtsgeschichte dar. Ein echtes Weihnachtswunderland aus Deutschland. Übrigens ist der 25. Dezember in Japan das, was bei uns der Valentinstag ist – der Tag, an dem man die Liebe feiert.

Wien: Das Schöne liegt so nah

Für alle, die das Außergewöhnliche ganz nah finden wollen: Auf der Dachterrasse des Wiener Ringstraßenhotels Ritz-Carlton befindet sich der höchstgelegene Christkindlmarkt Wiens. Bei wunderbarem Ausblick auf die Wiener Innenstadt genießen Besucherinnen und Besucher klassischen Punsch und herzhafte Köstlichkeiten. Krönender Abschluss ist die Einkehr im gemütlichen Chalet inmitten des Christkindlmarkts. Alpiner Charme über den Dächern von Wien sozusagen.