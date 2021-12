Weihnachtsgutscheine auch heuer wieder steuerfrei

Anstatt der Firmen-Weihnachtsfeier sind auch heuer wieder Gutscheine bis zu 365 Euro pro Mitarbeiter steuerfrei. Die Regelung galt bereits im Vorjahr.

Wie im Vorjahr können Unternehmen anstatt der coronabedingt abgesagten Weihnachtsfeier ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder einen steuerfreien Gutschein in Höhe von bis zu 365 Euro schenken. "Die notwendige gesetzliche Grundlage dafür werden wir heute im Finanzausschuss schaffen", teilten der erste stellvertretende Klubobmann der Volkspartei August Wöginger und Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer am Dienstag in einer Aussendung mit.