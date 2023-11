Weihnachtsgeschäft: Wiener Handel gibt sich "vorsichtig optimistisch"

Für das Weihnachtsgeschäft 2023 gibt sich der Wiener Handel "vorsichtig optimistisch".

Das geht aus einer von der Handelssparte der Wiener Wirtschaftskammer am Montag präsentierten Befragung hervor. Teuerung und Konsumzurückhaltung würden weiter eine Rolle spielen, die Kaufbereitschaft dürfte aber etwas höher sein als im Vorjahr, berichtete Handelsobfrau Margarete Gumprecht in einer Aussendung. Verschenkt werden einmal mehr die Klassiker, also Spielwaren, Bekleidung oder Kosmetika.