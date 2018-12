Weihnachtsgeschäft sorgt für neuen Paketrekord der Post

Kurz vor Weihnachten boomt der Online-Handel. Dies bekommt auch die Post zu spüren. Am Montag erreichten die Paketmengen einen neuen Rekord.

Um alle Pakete rechtzeitig vor Weihnachten auszuliefern, arbeitet die österreichische Post auf Hochtouren. Der Anstieg der Online-Bestellungen und damit auch Pakete war bereits im Oktober spürbar. Im Durchschnitt liefert die Post rund 360.000 Pakete täglich, in der Vorweihnachtszeit steigt dieser Wert auf ca. 540.000 Pakete.

Am Cyber-Monday erreichten die Pakete, die an einem Tag ausgeliefert wurden allerdings den Rekord von 605.000. Diese Rekordmenge wurde nun, am 17. Dezember 2018 übertroffen. 672.000 Pakete wurden allein an diesem Tag von der Post österreichweit verteilt.

Post-Filialen erweitern Öffnungszeiten in der Weihnachtszeit Sollten Sie noch PRIO-Briefe, Pakete und EMS-Sendungen (Express Mail Service) innerhalb Österreichs verschicken wollen, sollten Sie dies bis Donnerstag den 20. Dezember 2018 tun, damit die Pakete auch rechtzeitig ankommen. Für ECO-Briefe ist die Deadline bereits heute, am 18. Dezember.

Die Post-Filialen wollen den Kunden vor Weihnachten noch mehr entgegenkommen und erweitern die Öffnungszeiten. Alle Filialen öffnen am Samstag den 22. Dezember von 9 bis 12 Uhr (mit Ausnahme der Filiale in der Willergasse 11 in 1230 Wien und der Filiale in der Europastraße 1 in 9524 St. Magdalen).

Post-Filiale in Wien öffnet am 26. Dezember Auch am 24. Dezember ist die österreichische Post für Sie da. An diesem Tag stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 9 bis 12 Uhr für die Kunden bereit. Darüber hinaus wird die Filiale am Fleischmarkt 19 in 1010 Wien am Mittwoch, den 26. Dezember, von 9 bis 22 Uhr öffnen.