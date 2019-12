Weihnachtsgeschäft in Wien boomt

Die Wiener und Wienerinnen sind in Shoppinglaune. Offizielle Zahlen liegen zwar noch nicht vor, die Wirtschaftskammer ist mit dem Weihnachtsgeschäft aber zufrieden.

Der Wiener Handel ist offenbar gut ins Weihnachtsgeschäft gestartet. Zahlen liegen zwar noch nicht vor, laut Wirtschaftskammer zeigten sich die Wienerinnen und Wiener jedoch bereits zum Auftakt in Shoppinglaune. Damit werde die Prognose, dass Weihnachtsgeschenke wieder etwas früher erstanden werden, bestätigt, hieß es.

Wiener kaufen Geschenke früher

"Heuer wurde am ersten Einkaufssamstag nicht nur geschaut, sondern auch gekauft," berichtete Rainer Trefelik, der Obmann der Sparte Handel, in einer Aussendung. Die Unternehmer in den Einkaufsstraßen zeigten sich demnach mehrheitlich zufrieden über den Kundenstrom der ersten Adventwoche: "Wir hoffen, dass dieser Trend bis zum Jahresende anhält."