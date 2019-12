Weihnachtsbeleuchtung vs. Heizstrahler: Wer verbraucht mehr Strom in Wien?

In der Wiener Innenstadt strahlen rund 2,5 Millionen Lichter mit 133 Heizstrahlern um die Wette. Nun stellt sich die Frage, welche Geräte mehr Strom verbrauchen.

Zur Weihnachtszeit erstrahlt die Wiener Innenstadt in ganz besonderem Glanz. Rund 2,5 Millionen Lichter dienen unter anderem als Touristenmagnet und auch als Wirtschaftsfaktor. Jährlich werden die Einkaufsstraßenvereine von der Stadt Wien und der Wiener Wirtschaftskammer mit 1,2 Millionen Euro für die Installation unterstützt.

Heizstrahler als Stromfresser in der Wiener Innenstadt



Heuer wurde auch die Anzahl an Heizstrahlern auf 133 Stück erhöht. Grund dafür ist auch das Rauchverbot, durch das viele Besucher in die Winter-Schanigärten ausweichen. Heizstrahler werden im Gegensatz zur Weihnachtsbeleuchtung nicht unterstützt. Im Gegenteil: Jährlich muss eine Gebrauchsabgabe von 58,90 Euro an die Stadt Wien abgegeben werden.