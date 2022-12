Weihnachtsabend: Zu diesem Geschenk greifen viele Wiener

Der Weihnachtsabend ist nicht mehr weit entfernt. 35 Prozent der Wiener besorgen Spielwaren als Geschenk dafür, hat die Wirtschaftskammer Wien am Mittwoch unter Verweis auf eine Studie der KMU Forschung Austria berichtet.

"Ein Fixpunkt auf vielen weihnachtlichen Einkaufslisten der Wiener sind Spielwaren", wird mit Margarete Gumprecht die Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer (WK) Wien in der Aussendung zitiert. Bei den Spielwarenhändlern der Bundeshauptstadt ist rund um Weihnachten was los. Rund 50 Prozent des Jahresumsatzes entfallen auf den Zeitraum von Oktober bis Dezember. "Weihnachten ist die wichtigste Saison für den Spielwarenhandel und ein regelrechter Umsatzturbo - gleichbedeutend mit einem 13. Monat im Geschäftsjahr", erklärt Gumprecht. Das Wiener Christkind legt laut einem Rundruf der WK Wien unter den Wiener Spielwarenhändlern unter anderem (klassische) kooperative Brett-, Karten-, Strategie- und Rollenspiele, (3D-) Puzzles und Lernspiele zur Förderung der kognitiven Fähigkeiten unter den Christbaum.