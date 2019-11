Weihnachts-Shopping im Designer Outlet Parndorf verbunden mit gutem Zweck

Am 7. November fand das Christmas Late Night Shopping im McArthurGlen Designer Outlet Parndorf statt. Lange Öffnungzeiten und viele Prozent luden viele Besucher zum Shoppen ein.

Beim Christmas Late Night Shopping am 7. November verwandelten winterliche Hütten, glänzende Lichterketten und ein beeindruckender Weihnachtsbaum das McArthurGlen Designer Outlet Parndorf in ein festliches Winterwunderland.

Angebote, lange Öffnungszeiten und der gute Zweck beim Shopping



Von 8.30 bis 21 Uhr war das Outlet geöffnet. Zahlreiche Angebote ließen die Herzen der Modeliebhaber höherschlagen und das in einer weihnachtlichen Atmosphäre. Entertainmentprogramm lud zusätzlich zum Verweilen ein.

Auch Besinnlichkeit und Nächstenliebe standen bei dem Shoppingerlebnis im Zentrum. Das Designer Outlet Parndorf spendete 10.000 Euro für die Organisation "Licht ins Dunkel". Center Manager Mario Schwann übergab den Spendenscheck am Donnerstag an die Landtagspräsidentin Verena Dunst für die Organisation "Licht ins Dunkel".

„Gemeinsam mit unseren Besuchern leiten wir jedes Jahr beim Christmas Late Night Shopping die Weihnachtssaison ein. Bei stimmungsvoller Musik und weihnachtlichem Rahmenprogramm können sich die Gäste in unseren rund 160 Shops auf die Suche nach Geschenken machen. Die Weihnachtszeit wollen wir als Anlass aber auch nutzen, um etwas Gutes zu tun. Deshalb unterstützen wir die heimische Charity-Organisation Licht ins Dunkel in diesem Jahr gerne wieder mit einem Beitrag und freuen uns, wenn wir dadurch karitative Projekte fördern können“, so Schwann.