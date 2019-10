Designer Outlet Parndorf feiert Christmas Late Night Shopping

Wenn schimmernde Lichterketten das Designer Outlet Parndorf zum Leuchten bringen, der 12 Meter hohe Weihnachtsbaum und winterliche Hütten für weihnachtliches Flair sorgen – dann steht das Christmas Late Night Shopping vor der Tür.

Am 7. November ist es soweit: Es ist wieder Christmas Late Night Shopping im McArthurGlen Designer Outlet Parndorf. Mit verlängerten Öffnungszeiten von 8:30 bis 21 Uhr und Angeboten bis minus 80 Prozent auf begehrte Luxus-, Lifestyle- und Designermarken stimmt das Designer Outlet Parndorf seine Gäste auf die bevorstehende Weihnachtssaison ein.

Viele Highlights beim Christmas Late Night Shopping

Ein stimmungsvolles Unterhaltungsprogramm und viele festliche Angebote machen Lust auf ausgiebiges Shopping. In den rund 160 Stores lassen sich stilvolle Geschenke für die Liebsten bei einem breiten Markenmix an Fashion, Sport, Accessoires oder Homeware sowie das passende Outfit für das Weihnachtsfest finden. Einfach überraschen lassen und sich über die schönsten Weihnachtsgeschenke bei den Designermarken wie Swarovski, Nike, Diesel, Wellensteyn, Karl Lagerfeld, UGG und vielen mehr freuen – nur am 7. November bis zu 80 Prozent günstiger.