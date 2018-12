Weihnachten: So können Wohnungsbrände verhindert werden

Die Weihnachtsfeiertage sollen eine festliche und besinnliche Zeit sein. Doch gerade am Heiligen Abend kommt es oft zu Bränden.

Obwohl man das Jahr positiv, besinnlich und festlich ausklingen lassen möchte, kommt es gerade rund um die Weihnachtsfeiertage oft ganz anders. Vielmals kommt es gerade bei der abendlichen Feier zu einem nächtlichen Feuer. Die Wiener Feuerwehr rückt zu keinem anderen Zeitpunkt so oft aus wie während der Weihnachtstage – nämlich mehr als 100 Mal häufiger als im Durchschnitt. Grund dafür sind zumeist Adventskränze und Weihnachtsbäume. Eigentlich sollten sie dieser Tage die Wohnung verschönern, durch die Kerzen erhöhen sie jedoch die Brandgefahr.

Die meisten Verletzungen und Todesfälle bei Bränden kommen nämlich nicht von den Flammen, sondern zumeist durch den Rauch. Als Sicherheitsmaßnahme wird hier die Anschaffung eines Rauchgasmelders empfohlen, der inbesondere in der Nacht Alarm schlägt und die Bewohner aufweckt, falls etwa eine ungelöschte Kerze den Weihnachtsbaum entzündet hat.

Am besten ist es, gefährliche Situation bereits im Vorhinein zu vermeiden. Hier einige Tipps im Überblick:

Brandschutzbestimmungen : Versperrte Fluchtwege sind ein Sicherheitsrisiko. Es sollte darauf geachtet werden, dass Treppen, Gänge, Dachböden und auch Kellerabteile leicht zugänglich sind. Hindernisse können im Notfall nämlich lebensgefährdend sein, denn in vielen Fällen können sie auch Einsatzkräfte behindern.

Kerzen: Selbst wenige Minuten Abwesenheit können reichen, um ein ganzes Wohnzimmer in Flammen zu setzen. Nur elektrische Kerzen am Adventkranz oder am Christbaum dürfen unbeaufsichtigt bleiben. Wachskerzen sollen immer mit einem Abstand von 20 Zentimetern zu den Ästen und der Dekoration befestigt werden. Die Kerzenhalter sollten außerdem nicht aus brennbaren Materialien bestehen. Auch sollte immer wieder überprüft werden, ob die Kerzenhalter ausreichend fixiert sind.