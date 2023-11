Weihnachten mit den Royals? Nicht für Prinz Harry

Prinz Harry und Herzogin Meghan leben seit Jahren in den USA. Doch dieses Jahr soll der Royal das Verlangen haben, Weihnachten wieder in England zu verbringen. Doch es gibt einen Haken.

Prinz Harry denkt wohl gerade nostalgisch an die Weihnachtsfeierlichkeiten in Großbritannien zurück und möchte diese wieder aufleben lassen. Dabei könnte es jedoch ein Problem geben. Laut Royal-Expertin Emily Andrews möchte Harry Weihnachten 2023 gerne wieder in seiner Heimat verbringen und veilleicht wie 2019 beim traditionellen Weihnachtsspaziergang in Sandringham mit seiner Familie dabei sein.