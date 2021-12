Weihnachten: Jetzt startet das Gutscheineinlösen

In der Zeit vom 24. bis 31. Dezember werden zehn Prozent des Gesamt-Weihnachtsgeschäfts in Österreich erwirtschaftet. Gutscheine und Geldgeschenke werden diese Woche eifrig eingelöst und ausgegeben.

Nach Weihnachten ist vor Weihnachten - zumindest, wenn es darum geht, Weihnachtsgeschenke im österreichischen Handel einzukaufen oder umzutauschen. Die Zeit vom 24. bis zum 31. Dezember wird intensiv dazu genutzt und erwirtschaftet einen Umsatz von zehn Prozent des Gesamt-Weihnachtsgeschäfts in Österreich. Damit geht es diese Woche insgesamt um einen Mehrumsatz von rund 110 Millionen Euro. Das Gutscheingeschäft hat zudem Hochkonjunktur bis weit in den Jänner 2022 hinein.

Weihnachtsgeschäft: Startschuss für die Zeit des Gutscheineinlösens

Der Anteil an Gutscheinen der in Österreich gekauften Weihnachtsgeschenke beträgt dieses Jahr 22,6 Prozent (plus 8,6 Prozent zum Vorjahr), die Geldgeschenke belaufen sich auf 11,5 Prozent (plus 3,8 Prozent zum Vorjahr). "Gutschein- und Geldgeschenke konnten einen enormen Zuwachs verzeichnen. Das liegt vor allem daran, da Erlebnisse wie Services körpernaher Dienstleister, Wellness- oder Hotelaufenthalte nicht vorausschauend geplant werden können. Die Menschen gingen dieses Jahr lieber auf Nummer sicher und legten deshalb lieber Bargeld oder Gutscheinkarten unter den Christbaum", gibt Rainer Will zu bedenken.