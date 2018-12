Weihnachten in Wien 2018: Die besten Partys am 24. und 25. Dezember

Am Abend Familienfeier, in der Nacht im Club. Wer nach der Weihnachtsfeier noch Lust auf Party und Tanzen hat, findet hier eine Liste der besten Events der Stadt.

Heiligabend und Weihnachten müssen nicht unbedingt ruhig und besinnlich ablaufen. Wer gerne Party macht, wird in Wien auch während der Feiertage fündig. Egal ob Club, Disco oder sonstige Lokale – VIENNA.at präsentiert eine kleine Auswahl mit den Events der Stadt.

Weihnachtspartys am 24. Dezember Xmas Party @ Bettelalm

“Last Christmas” wird in der Bettelalm am 24. Dezember wohl nicht ertönen. Montags gibt es ab 22 Uhr nämlich die besten Apres Ski Hits” direkt von der Piste.Für die Feierwütigen, die vor Mitternacht kommen, gibt es zudem eine Early-Bird-Überraschung (Vodka Schnee 1+1 gratis).

Wann: 22 – 6 Uhr

Wo: Bettelalm, Johannesgasse 12, 1010 Wien

Eintritt: –

Xmas Night @ Prater Dome



Im Prater Dome wird über Weihnachten gleich zwei Mal gefeiert: Doch am heiligen Abend kommt es den Feierwütigen günstiger. Wer eine Christbaumkugel (bitte nur vom eigenen Baum Zuhause) mitbringt, erhält einen 10-Euro-Getränkegutschein. Und auch sonst gibt es bis 1 Uhr einige Specials. Am Dienstag legt dann Ran-D auf.

Wann: 23 – 6 Uhr

Wo: Praterdome, Riesenradplatz 7, 1020 Wien

Eintritt: 5 Euro vor Mitternacht, 10 Euro danach

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Prater Dome (@praterdomevienna) am Dez 6, 2018 um 9:40 PST

Cristmas @ U4

Ganz sicher wird im U4 zu Heiligabend auch “Last Christmas” gespielt. Die Veranstalter versprechen nämlich Weihnachtshits zum Mitgrölen und mittanzen. Aber auch die Clubhits kommen am 24. im U4 auch nicht zu kurz.

Wann: 23 – 6 Uhr

Wo: U4, Schönbrunnerstraße 222, 1120 Wien

Eintritt: 5 Euro, gratis mit Membercard

Cristmas @ Marea Alta



Nichts schreit “Weihnachten” so laut als eine Runde WHAM! mit seinen Liebsten zu trällern. Im Marea Alta – eigentlich ein Klub für LGBT – ist dabei jeder herzlich willkommen.

Wann: 22 – 4 Uhr

Wo: Marea Alta, Gumpendorfer Straße 28, 1060 Wien

Eintritt: –

Mercy vs. Classic @ Cabaret Fledermaus



Rockende Hits der 80er, 90er und von heute treffen auf Dark Electro und Synthie-Pop. Im Feldermaus spielen Bands wie:A lphaville, And One, Billy Idol,Camouflage, Covenant, Cure, Depeche Mode, Eisbrecher, Horror Pops, Jim Steinman, Joy Division, Marilyn Manson, Mesh, Mono Inc, Muse, New Order, Pink Turns Blue, Placebo, Rammstein, Real Life, Simple Minds, Sisters of Mercy, Soft Cell, Ultravox, Wolfsheimund viele mehr.

Wann: 21- 4 Uhr

Wo: Cabaret Fledermaus, Spiegelgasse 2, 1010 Wien

Eintritt: –

Weihnachtspartys am 25. Dezember Ran-D @Prater Dome

Im Prater Dome wird am 25. Dezember wild weiter gefeiert. Der holländische Hardstyle DJ aus Holland legt auf und bringt die Tanzfläche zum Beben. Wer eine stille Nacht sucht, hat hier nichts verloren.

Wann: 22 – 6 Uhr

Wo: Prater Dome, Riesenradplatz 7, 1020 Wien

Eintritt: 15 Euro an der Abendkasse

ClassiX X-Mas Special @ Horst

So this is Christmas… und zwar im Horst. Und dort verspricht man sich eine Party wie in der guten alten Zeit mit den größten Techno & House Hits und Kultklassikern der letzten 20 Jahre. Getanzt wird bis in die Morgenstunden, denn am nächsten Tag ist Feiertag (26. Dezember).

Wann: 22 – 6 Uhr

Wo: Horst, Rotgasse 9, 1010 Wien

Eintritt: –

Rave On @ fluc

“Zurück in die 90er” lautet die Devise der Rave on zu Weihnachten im fluc. Besucher mit verrückten Rave-Kostümen können sich dabei den halben Eintritt verdienen. Und für alle, die am 25. oder 26. Dezember Geburtstag haben, ist der Eintritt gratis.

Wann: 23 – 6 Uhr

Wo: fluc, Praterstern 5, 1020 Wien

Eintritt: 8 Euro, vor Mitternacht, 10 Euro danach

Be Loved Christmas @ Volksgarten

Weihnachten ist das Fest der Liebe – auch im Volksgarten. Wenn Oma, Opa, Schwiegereltern & Co. müde werden, öffnet der Volksgarten, um die Geschenk-Ausbeute zu feiern und den Vanillekipferl-Winterspeck abzutanzen.

Wann: 23 – 6 Uhr

Wo: Volksgarten, Volksgarten, 1010 Wien

Eintritt: 13 Euro

P S Y to T E K is B A C K – P a r t 2 @ Flex

Etwas härter geht es am 25. Dezember im Flex beim “P S Y to T E K is B A C K” zur Sache. Sieben DJs auf dem Mainfloor und fünf DJs auf dem Nebenfloor heizen der Partygesellschaft richtig ein. Für alle Geburtstagskinder (24.-26. Dezember) ist der Eintritt gratis (es ist schließlich Weihnachten.

Wann: 22- 6 Uhr

Wo: Flex, Augartenbrücke 1, 1010 Wien

Eintritt: 10 Euro

80’s vs. 90’s @ Cabaret Fledermaus



Etwas rockiger geht es am 25. Dezember im Cabaret Fledermaus zu. Classic trifft dabei auf Alternative, es geht dennoch nicht ruhiger zu, denn auch am Vortag wurde hier schon ordentlich gefeiert.

Wann: 21- 4 Uhr

Wo: Cabaret Fledermaus, Spiegelgasse 2, 1010 Wien

Eintritt: –

Grelle Forelle Weihnachtsfeier @ Grelle Forelle



Bei der Weihnachtsfeier in der Grellen Forelle sorgen Margaret Dygas und Alecante für die richtige Stimmung. Der Sound feierte seine Geburtsstunde in New York, zog dann nach Londen und Berlin in die Grelle Forelle.

Wann: 23 – 6 Uhr

Wo: Grelle Forelle, Spittelauer Lände 12, 1090 Wien

Eintritt: Wird bekannt gegeben

Persianality @ Babenberger Passage



Zum ersten Mal kehr das Persianality-Team in die Babenberger Passage ein und verspricht einen außergewöhnlichen Abend mit vielen Überraschungen aus 1.001 Nacht. Gespielt wird Persian, RnB, House und Oriental.

Wann: 22 – 5 Uhr

Wo: Babenberger Passage, Burgring 3, 1010 Wien