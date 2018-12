Weihnachtsspot: HC Strache bricht bei "den Hubers" ein

"Die Hubers" sind zurück. Das Ehepaar, das aus den Werbespot der FPÖ zur Nationalratswahl 2017 bekannt ist, spielt nun auch im Weihnachtsvideo mit. HC Strache bringt dabei "Geschenke".

Stille Nacht, heilige Nacht

Schließlich löst Strache das Rätsel und wird doch noch politisch: Er habe die Stille gebracht, so seine Botschaft. “Es ist so still, weil wir letztes Jahr mehr Polizisten eingestellt und besser ausgerüstet haben, die sichern heute unsere Straßen und Plätze. Und wir haben ein schärferes Fremdenrecht. Wir schützen unsere Grenzen. Haben die illegale Migration gestoppt. Und straffällige und rechtskräftig abgelehnte Asylwerber werden endlich konsequent abgeschoben. Und wir haben den verhängnisvollen UN-Migrationspakt für Österreich verhindert. Deshalb ist es so still.”