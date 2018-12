Weihnachten in Österreich 2018: Menschen geben weniger Geld aus

Die Vorfreude auf Weihnachten ist groß. Für fast drei Viertel der Österreicher ist das Fest wichtig oder sogar sehr wichtig. Dennoch wird weniger Geld ausgegeben, außer beim Essen.

“Die Österreicher freuen sich auf Familienfeiern und -besuche (68%) und die Zeit mit Verwandten und Kindern (54%). Der Einkauf von Weihnachtsgeschenken (ist 46% der Befragten wichtig) verliert an Bedeutung (2017:57%). An den Feiertagen steht die gemeinsame Zeit im Mittelpunkt und damit auch sehr stark die kulinarischen Freuden”, sagt der Geschäftsführer von Demox Research Paul Unterhuber.

Kulinark bereitet Freude beim Weihnachtsfest

51 Prozent der befragten Personen freuen sich besonders auf die kulinarischen Köstlichkeiten. 63 Prozent könnten nicht auf die traditionellen Weihnachtskekse verzichten. In Wien, Niederösterreich und der Steiermark kommt ein besonderer Braten auf den Tisch, in Oberösterreich, Kärnten und Salzburg gibt es weihnachtliche Würste. Mehr kalte Speisen werden in Tirol und in der Steiermark gegessen. In Vorarlberg und im Burgenland isst man traditionelle Spezialitäten.