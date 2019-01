Weightless - Trailer und Infos zum Film

Joels Leben ist nicht direkt der Hit, arbeitet er doch auf der Müllhalde in Fulton County. Umso mehr wird diese Existenz auf den Kopf gestellt, als die Exfrau des Eigenbrötlers verschwindet und Joel sich um den gemeinsamen Sohn Will kümmern muss.

Will bringt mit seinen zehn Jahren bereits weit mehr als 100 Kilogramm auf die Waage und ist wegen eines Traumas stumm. Immerhin Nachbarstochter Carla freundet sich aber mit dem verstörten Buben an und findet einen Zugang zu ihm. Joel indes beginnt Freude an seiner Vaterrolle zu empfinden – als die Behörden Will an eine Pflegefamilie vermitteln wollen.