Weibliche Flüchtlinge tun sich bei Jobsuche schwer

Laut einer Studie der Wirtschaftsuniversität im Auftrag des AMS mühen sich weibliche Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien mit dem heimischen Arbeitsmarkt. Der Wunsch nach einem Job wäre dabei aber groß.

Frauen aus Afghanistan und Syrien nehmen deutlich seltener am Erwerbsleben teil als Männer, was vor allem an Familienarbeit liegt. Weitere Probleme sind fehlende sprachliche Kompetenzen und auch Diskriminierung, vielfach aufgrund eines Kopftuchs.

Syrerinnen und Afghaninnen mit großem Arbeitswunsch

Dabei ist an sich das Interesse der Frauen aus diesen Regionen, in Beschäftigung zu gelangen groß. Drei Viertel der Befragten in der von Judith Kohlenberger geleiteten Studie geben an, Interesse an einer Tätigkeit am Arbeitsmarkt zu haben. Dabei haben nur 42 Prozent bereits Erfahrungen mit Jobs. Nur sieben Prozent der Frauen gaben an, in Zukunft zu Hause bleiben zu wollen, um sich um Familie und Haushalt zu kümmern.