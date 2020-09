Wegen übler Nachrede: Prozess gegen Sigrid Maurer wird fortgesetzt

Am Freitag wird nach rund einem Jahr Pause der Prozess gegen Sigrid Maurer fortgesetzt. Maurer veröffentlichte eine an sie geschichte Nachriccht mit obszönem Inhalt, waraufhin sie wegen übler Nachrede angezeigt wurde.

Am Freitag wird am Wiener Straflandesgericht der Prozess gegen die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer fortgesetzt. Ein Wiener Bierlokal-Betreiber wirft ihr üble Nachrede vor, weil Maurer via sozialen Netzwerken eine private Facebook-Nachricht mit obszönem Inhalt veröffentlicht hat, die sie tags zuvor vom Account des Bierwirten bekommen hatte. Dieser leugnet, die Nachricht geschickt zu haben.