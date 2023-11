Wegen Strafzettel: 37-Jähriger schlug Wiener Parksheriff ins Gesicht

Ein 37-Jähriger attackierte eine Mitarbeiterin der Parkraumüberwachung in Wien.

Ein 37-Jähriger attackierte eine Mitarbeiterin der Parkraumüberwachung in Wien. ©APA/GEORG HOCHMUTH (Sujet)

Am Freitag stellte eine Mitarbeiterin der Parkraumüberwachung in der Fasangasse in Wien-Landstraße einen Strafschein aus. Das wollte einem 37-Jährigen gar nicht gefallen. Er attackierte die Frau mit einem Faustschlag ins Gesicht.

Die Polizei wurde alarmiert, da ein 37-jähriger bosnischer Staatsangehöriger eine Mitarbeiterin der Parkraumüberwachung in Wien-Landstraße verletzt haben soll. Der 37-Jährige soll zunächst versucht haben, mit seinem Fahrzeug wegzufahren, während das Kontrollorgan einen Strafzettel ausstellte, da er die Kurzparkzonengebühr nicht entrichtet hat.

37-Jähriger schlug und trat Wiener Parksheriff

Als die Mitarbeiterin der Parkraumüberwachung den Lenker nochmals über den Umstand der fehlenden Gebühr aufmerksam machte, wurde der 37-Jährige äußerst aggressiv, beschimpfte das Kontrollorgan und versetzte ihr Faustschläge ins Gesicht sowie Fußtritte gegen das Becken. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige. Der 37-Jährige konnte von den alarmierten Beamten angehalten werden, er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Das Organ der Parkraumüberwachung wurde durch den Vorfall verletzt. Durch Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien wurde die Frau notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Sie konnte ihren Dienst nicht fortsetzen.