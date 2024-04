Wegen Spurwechsel: Pkw-Fahrer gerieten in Wien 15 aneinander

In Wien-Rudolfsheim eskalierte am Karsamstag ein Streit zwischen zwei Pkw-Fahrern wegen abrupten Spurwechsels, wobei ein 21-Jähriger seinen Kontrahenten mit einem Messer bedrohte.

Zwei Autofahrer sind am Karsamstagabend in Wien-Rudolfsheim am Neubaugürtel aneinandergeraten. Dabei dürfte ein 21-Jähriger seinen Kontrahenten mit einem Messer mit dem Umbringen bedroht haben, wie Polizeisprecher Markus Dittrich berichtete.