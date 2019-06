Wegen Hundehaltung: Wiener hält Nachbarn Pistole an den Kopf

Ein Streit unter Nachbarn eskalierte gestern in Wien-Währing so weit, dass ein 69-Jähriger eine Waffe zog. Grund des Streits war der Hund eines Nachbarn.

Ein seit längerer Zeit anhaltender Streit um die Hundehaltung und die Verschmutzung eines Stiegenhauses eskalierte am 15. Juni 2019 auf der Straße in der Hockegasse in Wien-Währing. Ein 69-Jähriger bedrohte seinen 39-jährigen Nachbarn indem er ihm eine Pistole an den Kopf hielt.