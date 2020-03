Wegen Coronavirus: Wiener Lugner City mit Umsatzrückgang

Die Wiener Lugner City verzeichnet wegen der Coronavirus-Verunsicherung schon Rückgänge bei der Kundenfrequenz und den Umsätzen.

Wiener Lugner City: Apotheken und Merkur in der Vorwoche mit mehr Umsatz

Ja, die Rückgänge seien "sicher" durch die Verunsicherung der Menschen durch das Coronavirus verursacht, meinte der Lugner-City-Betreiber, der laufend die Wochenumsätze seiner Mieter auf den Tisch bekommt. Demnach lag der Apothekenumsatz in den vergangenen zwei Wochen um 50 Prozent höher als ein Jahr davor. Auch Merkur habe in den letzten beiden Wochen einen "Riesenumsatz" gemacht, mehr als 2019.

Lugner City verzeichnet Umsatzrückgang durch Coronavirus

Ob es womöglich zu weiteren Einschränkungen in Shopping Centern und damit auch in der Lugner City kommen könnte - in Italien sind die Öffnungszeiten für Einkaufszentren bereits eingeschränkt worden -, "müssen die Mediziner beurteilen", sagt der Baumeister. Ja, man könne natürlich sagen, dass die Leute weniger auf die Straße gehen sollten - "aber sie müssen halt auch ihren Bedarf decken". Letztlich müsse so etwas "die Regierung" entscheiden, "das kann ich nicht beurteilen", so Lugner.