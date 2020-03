Wegen Cornavirus: EBEL-Saison vorzeitig und ohne Meister beendet

Wegen des Coronavirus wurde die EBEL-Saison vorzeitig beendet. Meister gibt es keinen.

Die Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) wird wegen des Coronavirus und wegen der von der österreichischen Bundesregierung bekanntgegebenen Verordnungen nach drei ausgetragenen Viertelfinal-Spieltagen vorzeitig beendet. Diese drastische Maßnahme gab die EBEL am Dienstagnachmittag bekannt. In der Saison wird damit kein Meister gekürt.

Erstmals seit 1945 gibt es im österreichischen Eishockey keinen Meister. Die Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) hat am Dienstagabend die Saison vorzeitig beendet und bekanntgegeben, dass in der Saison 2019/20 kein Meistertitel vergeben wird. Die Liga reagierte damit auf die von der österreichischen Bundesregierung bekannt gegebenen Verordnungen wegen des Coronavirus.

Die Regierung hatte Indoor-Veranstaltungen nur bis maximal 100 Zuschauer genehmigt. Statt Spielen vor leeren Rängen zog die Liga um 17.33 Uhr aber einen endgültigen Schlussstrich. "Der 10. März 2020 ist ein trauriger Tag für Klubs, Spieler, Spieloffizielle und vor allem die zahlreichen Fans", erklärte EBEL-Geschäftsführer Christian Feichtinger in einer Aussendung.

Gut eine Stunde vor der Beendigung der Saison hatte die Liga die für (heutigen) Dienstagabend angesetzten Viertelfinalspiele abgesagt. Das Spiel HCB Südtirol gegen HC Znojmo in Bozen war wegen der Restriktionen in Italien bereits am Vortag auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Nach drei Viertelfinalrunden ist aber nun endgültig Schluss.