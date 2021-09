Wegen ausstehender Miete: Drohung mit Messer in Wien-Landstraße

Zwei Männer wurden am Samstag in Wien-Landstraße festgenommen, nachdem es zu einer Auseinandersetzung mit Messern gekommen war. Grund dafür dürften ausstehende Mietzahlungen gewesen sein.

Polizisten nahmen in den späten Nachmittagsstunden einen 21-jährigen Staatenlosen und einen 23-jährigen syrischen Staatsangehörigen fest. Beide beschuldigten sich gegenseitig vom jeweils anderen im Zuge einer Auseinandersetzung wegen eines Geldbetrags mit einem Messer bedroht worden zu sein.

Zu der Auseinandersetzung soll es in der Wohnung des 23-Jährigen in Wien-Landstraße zugetraten haben, in welcher der 21-Jährige zur Untermiete wohnt. Grund dafür soll ein Streit um ausstehende Mietzahlungen gewesen sein. Beide Männer wurden ambulant im Spital behandelt.