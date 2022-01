WEGA und Polizei in Wien-Ottakring im Einsatz

In der Sandleitengasse in Wien-Ottakring ist es am Dienstag zu einer Festnahme nach dem Verdacht der schweren Nötigung gekommen.

Ein 34 Jahre alter Mann ist am Dienstag in Wien-Ottakring von der Polizeieinheit WEGA festgenommen worden, nachdem er zwei Arbeiter mit dem Umbringen bedroht haben soll. Der Mann soll dabei auch mit einem Messer bewaffnet gewesen sein, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch. Verletzt wurde niemand. Der Festgenommene bestritt die Tat.

Stemmarbeiten in Wien-Ottakring

Gegen 8.30 Uhr hatten die Arbeiter (beide 44 Jahre alt) in einer Wohnung in der Sandleitengasse Stemmarbeiten durchgeführt. Daraufhin verlor offensichtlich ein Hausbewohner die Nerven. Laut Aussagen der Bauarbeiter soll der 34-Jährige an der Tür geklopft und sie nach dem Öffnen mit einem Messer in der Hand mit dem Umbringen bedroht haben, berichtete Polizei-Sprecher Daniel Fürst der APA. Die beiden Männer schlossen daraufhin die Tür und alarmierten die Polizei.

Festnahme in Wien-Ottakring

Die Festnahme des Tatverdächtigen erfolgte durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring und WEGA-Einsatzkräften in dessen Wohnung. Es kam auch zur Sicherstellung der mutmaßlichen Tatwaffe, einem Küchenmesser, so die Landespolizeidirektion Wien in einer Presseaussendung. Der Mann kam in eine Justizanstalt. Laut Polizei-Sprecher Fürst bestritt er die Tat und sprach von einer "mündlichen Drohung". Er habe aus dem Fenster geschrien, sie sollten nicht so viel Lärm machen.