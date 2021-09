Der 25-Jährige hantierte in seinem Auto mit einem Käsemesser.

WEGA tasert Mann mit Käsemesser in Wien-Leopoldstadt

Am Montag rückte die Sondereinheit Wega zu einem Einsatz in Wien-Leopoldstadt aus, nachdem ein Mann in einem Auto mit einem Käsemesser hantierte und nicht mit der Polzei kooperieren wollte.

Der Mann weigerte sich, auszusteigen und hörte laut Musik. Schlussendlich musste die Sondereinheit Wega einschreiten. Die Beamten schlugen die Scheibe ein, und als der 25-Jährige mit dem Messer drohte, wurde der Taser eingesetzt.

Mann saß in Auto und hantierte mit Messer

Einem Parksheriff fiel auf, dass der Mann in der Innstraße in dem Fahrzeug mit laufendem Motor saß und das Messer in der Hand hielt. Der 25-Jährige reagierte auf den Parkraumüberwacher ebenso wenig wie auf die alarmierten Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau. Mehrfach versuchten sie, den Mann anzusprechen. Doch der 25-Jährige drehte die Musik lauter und zeigte den Beamten den Mittelfinger.

Da die Polizisten annahmen, dass der Wiener durch Suchtmittel oder Alkohol beeinträchtigt war und der Motor des Auto lief, forderten sie ihn mehrfach zu einer Alkoholkontrolle auf. Das verweigerte der Mann ebenso wie die Vorführung zu einem Amtsarzt.

LPD Wien

WEGA schlug Scheibe ein - 25-Jähriger bedrohte Beamten mit Käsemesser

Kräfte der Wega schlugen schlussendlich eine Scheibe des Fahrzeuges ein. In diesem Moment richtete der Mann das Messer gegen die Beamten, weshalb diese den Taser einsetzten. Sie holten somit den 25-Jährigen aus dem Auto und nahmen ihn fest. Bei einer ersten Befragung verweigerte der Mann die Aussage. Zudem wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen. In diesem Jahr hatten Wega-Beamte insgesamt neun Taser-Einsätze, berichtete die Polizei.