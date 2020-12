WEGA nach Messerattacke in Wien-Floridsdorf im Einsatz

Ein Streit zwischen zwei Männern in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf endete am Freitagabend in einer Messerattacke. Die WEGA musste ausrücken.

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf wurden am 18. Dezember gegen 22.10 Uhr wegen einer Auseinandersetzung zwischen einem 37-Jährigen und einem 39-Jährigen alarmiert.

Festnahme nach Messerattacke in Wien-Floridsdorf

Bei dem Streit soll der 37-jährige österreichische Staatsangehörige den 39-Jährigen mit einem Messer attackiert und verletzt und dem Opfer Bargeld aus der Brieftasche geraubt haben. Danach flüchtete der Mann aus der Wohnung.