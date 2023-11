WEGA in Wien-Landstraße: Einbrecher schoss durch Wand ins Schlafzimmer der Nachbarn

Das Ehepaar wurde in der Nacht auf Mittwoch durch einen lauten Knall geweckt. Später stellte sich heraus, dass der Nachbar ins Schlafzimmer geschossen hatte, während das Paar im Bett schlief. Am frühen Mittwochabend wurde der selbe Mann auf einem Balkon ausfindig gemacht, von dem er nicht mehr selbstständig flüchten konnte. Zuvor war er in die zugehörige Wohnung eingebrochen. Dabei erbeutete er einen fünfstelligen Betrag.

Nachdem das Paar in der Nacht nicht eruieren konnte, was geschehen war und lediglich Schritte in der Nachbarswohnung wahrnehmen konnte, gingen sie dem Knall nicht weiter nach. Am nächsten Morgen bemerkte der Mann allerdings losgelöstes Material seiner Wohnungswand auf dem Boden. Daraufhin nahm er ein über dem Kopfteil des Bettes befindliches Bild ab und sah ein Loch in der Wand, in dem sich ein Projektil befand. Gegen 9.30 Uhr rückte daher die WEGA an und öffnete die Tür der Nachbarswohnung in der Wiener Modecenterstraße. Die Polizisten konnten in der Wohnung niemanden antreffen, allerdings stellten sie Suchtgift und eine Patrone sicher.

Am frühen Mittwochabend wurde die Polizei dann erneut alarmiert, da ein Mann an der selben Adresse versuchte, über mehrere Balkone zu klettern. Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich um den zuvor gesuchten 20-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Er konnte den Balkon, der zu einer nicht bewohnten Wohnung gehört, nicht mehr selbstständig verlassen. Die Polizisten öffneten die Wohnungstüre und konnten den Mann so vom Balkon bringen. Er gab an, zuvor einen Rucksack vom Balkon geworfen zu haben, in der Erbeutetes aus der Wohnung befand. Der Rucksack konnte gefunden werden - in der Tasche befand sich ein niedriger fünfstelliger Geldbetrag und eine Schusswaffe. Der Mann befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.

Die Hintergründe zur Schussabgabe sind noch ungeklärt. Der Mann soll weiter befragt werden.