Weil fünf Männer zwei Männer in Wien-Favoriten attackierten und ausraubten, kam es am Freitag zu einem WEGA-Einsatz.

WEGA-Einsatz: Täter attackierten und beraubten zwei Männer in Wien

Am Freitag attackierten und beraubten fünf Männer am Paltramplatz in Wien-Favoriten zwei Männer.

Nach einem vorerst verbalen Streit sollen fünf männlichen Personen (18, 19, 30 und 41 Jahre alt, eine Person unbekannt), zwei männlichen Personen in Wien-Favoriten attackiert und ausgeraubt haben. Die alarmierten Einsatzkräfte der Wiener Polizei konnten mit Hilfe von Zeugen den mutmaßlichen Aufenthaltsort, eine Wohnung im Nahbereich, lokalisieren.

Polizisten der WEGA konnten vier Tatverdächtige (Staatsbürgerschaft Syrien) in der besagten Wohnung anhalten und vorläufig festnehmen. In der Wohnung stellten die Beamten ein geraubtes Mobiltelefon sicher. Der fünfte mutmaßliche Täter konnte bis dato nicht ausgeforscht werden. Die beiden Opfer (33 und 41 Jahre alt) wurden von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.