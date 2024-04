WEGA-Einsatz nach Hammer-Attacke in Wien-Floridsdorf

Ein 40-Jähriger hat am Donnerstag in Wien-Floridsdorf seinen Nachbarn mit einem Hammer attackiert. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Der Österreicher hatte bei dem 33-jährigen Nachbarn geläutet und - als dieser aufmachte - seinen Fuß in den Türspalt gestellt und versucht, sich Zutritt zu verschaffen. In weiterer Folge kam es zur Hammer-Attacke. Das Opfer flüchtete aus der Wohnung, der Tatverdächtige zog sich danach laut Wiener Polizei mutmaßlich in seine eigene Wohnung zurück. Aufforderungen der WEGA, die Wohnung zu verlassen, befolgte der 40-Jährige nicht, weshalb die Tür gewaltsam geöffnet und er vorläufig festgenommen wurde. Der 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befand sich zunächst in polizeilicher Gewahrsame, weitere Erhebungen waren im Gange.