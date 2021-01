WEGA-Einsatz nach Drohung mit Messer in Wien-Brigittenau

Im Zuge eines Streits bedrohte ein 24-Jähriger am Freitag in Wien-Brigittenau seinen Kontrahenten mit einem Messer. Der Mann flüchtete aus der Wohnung und alarmierte die Polizei.

Während eines handfesten Streits zwischen zwei österreichischen Staatsbürgern (24, 25) am 22. Jänner soll der Jüngere seinen Kontrahenten gegen 21.45 Uhr mit einem Messer bedroht haben. Der 25-Jährige flüchtete anschließend aus der Wohnung in der Traisengasse in Wien-Brigittenau und alarmierte die Polizei.