WEGA-Einsatz in Wien-Währing: Mann wollte Polizisten "abstechen"

Ein aggressiver Nachbar führte am Sonntag zu einem WEGA-Einsatz in Wien-Währing. Der 28-Jährige stand wohl unter Drogen.

Beamte der WEGA konnten am 17. Februar 2019 um 13.15 Uhr den 28-jährigen Österreicher festnehmen. Der Mann bedrohte zuvor seinen Nachbarn in der Simonygasse in Wien-Währing mit dem Umbringen. Als dieser dann die Polizei verständigte, gab der 28-Jährige an, auch die Einsatzkräfte “abstechen” zu wollen.