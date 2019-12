Wega-Einsatz in Wien-Simmering: Mann drohte Frau mit dem Umbringen

Freitagnachmittag kam es in Wien-Simmering zu einem Wega-Einsatz aufgrund einer Morddrohung. Ein 21-Jähriger sprach diese gegenüber einer Freundin aus.

Zu einem aufsehenerregenden Wega-Einsatz in Wien-Simmering hat am Freitagnachmittag die Morddrohung eines 21-Jährigen gegen eine Freundin geführt. Der Mann hatte auch angegeben, in seiner Wohnung Waffen zu besitzen. Tatsächlich wurden dort eine Gaspistole, eine Softgun, ein Schwert, ein Messer sowie diverse pyrotechnische Gegenstände sichergestellt, berichtete die Polizei am Samstag.