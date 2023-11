WEGA-Einsatz in Wien-Meidling: 28-Jähriger sprang aus Wohnung im 4. Stock in den Tod

In Wien-Meidling ist ein 28-Jähriger am Donnerstagabend aus dem vierten Stock seiner Wohnung gesprungen und dabei ums Leben gekommen. Die Polizei wurde alarmiert, nachdem laute Geräusche aus der Wohnung gemeldet wurden.

Am 9. November wurden Polizisten in Wien-Meidling gegen 18.00 Uhr alarmiert, da ein 28-Jähriger, der sich bis vor Kurzem in einer psychiatrischen Einrichtung befunden hatte, dorthin aber nicht mehr zurückgekehrt war, sich angeblich bei seiner Wohnadresse aufhielt. Laut Aussagen eines Nachbars waren laute Geräusche aus der Wohnung des 28-Jährigen zu hören.