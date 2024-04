WEGA-Einsatz in Wien-Hietzing: Explosion und Brand in Wohnung, Mann stand in Flammen

In einem Stiegenhaus in der Auhofstraße in Wien-Hietzing wurde am Donnerstag Benzin verschüttet, die bereits anwesende Polizei alarmierte die Feuerwehr. Ein 49-Jähriger versuchte offenbar, seine Nachbarin wegen eines vorangegangenen Streits anzuzünden. Es kam zu einer Explosion und einem Wohnungsbrand, zwei Personen wurden verletzt.

Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien gegen 10.50 Uhr in der Auhofstraße eintrafen, war ein Polizeieinsatz in vollem Gange. Ein 49-jähriger Mann (Stbg.: Österreich) attackiert seine Nachbarin mit einem hölzernen Gegenstand im Stiegenhaus, übergoss sie mit Benzin und versuchte, sie anzuzünden. Ein unbeteiligter Passant versuchte den 49-Jährigen davon abzuhalten, so konnte die Frau flüchten, sie wurde anschließend von der Berufsrettung Wien betreut. Die 50-jährige Frau hatte den wegen psychischer Auffälligkeiten bereits amtsbekannten Nachbarn wegen Ruhestörung angezeigt.

Mordversuch in Wien-Hietzing: Mann wollte Nachbarin anzünden

Der 49-Jährige versperrte sich in seiner Wohnung und wollte diese auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht verlassen. WEGA-Beamte öffneten schließlich die Tür.

Aufgrund der unklaren Lage legten die Feuerwehrkräfte vorsorglich zwei Löschleitungen. Im Zuge des WEGA-Einsatzes kam es in der Wohnung zu einer Explosion und einem Brand. Der 49-Jährige hielt ein Messer in der Hand, hatte sich damit selbst Verletzungen im Kopf-und Halsbereich zugefügt und sein Unterkörper stand in Flammen.

49-Jähriger stand in Flammen und verletzte sich mit Messer

Er flüchtete brennend ins Freie und wurde sofort von den Einsatzkräften abgelöscht. Nach Einsatz eines Tasers klickten die Handschellen. Der Tatverdächtige hatte sich offenbar selbst mit Benzin übergossen. Feuerwehrleute und Polizeibeamte leisteten Erste Hilfe. Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung und brachte die Frau und den Mann in ein Spital.

Zwei Personen verletzt ins Spital gebracht

Polizisten der WEGA und der Berufsfeuerwehr Wien durchsuchten die Wohnung, fanden aber keine weiteren Personen. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Eine weitere Person wurde von einem Feuerwehrtrupp über ein Fenster gerettet sowie zwei Meerschweinchen aus der Brandwohnung in Sicherheit gebracht und der Tierrettung übergeben.