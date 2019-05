WEGA-Einsatz in Wien-Floridsdorf: Mann würgt Lebensgefährtin

In Wien-Floridsdorf kam es am Sonntagabend zu einem WEGA-Einsatz, nachdem ein Mann seine Lebensgefährtin gewürgt hatte.

Als eine Nachbarin Hilfeschreie wahrnahm, eilte sie auf den Gang. Dort begegnete sie einer 38-jährigen Frau, die ihr mitteilte, dass sie von ihrem Mann gewürgt worden sei. Sie verständigte die Polizei. Ein Notarzt stellte an der Halsvorderseite der 38-Jährigen Würgemale fest. Sie wurde in ein Spital gebracht. Der 43-jährige Tatverdächtige wurde in seiner Wohnung festgenommen. Der tschetschenische Staatsbürger verhielt sich dabei aggressiv und unkooperativ. Zudem wirkte er stark alkoholisiert. Ein Alkotest war aufgrund seines Gemützustandes jedoch nicht möglich. Das LKA ermittelt.