WEGA-Einsatz in Wien-Favoriten: Einbrecher festgenommen

Am Montag konnte eine Frau einen mutmaßlichen Einbreicher in einem benachbarten Wohnhaus in der Weitmosergasse in Wien-Favoriten beobachten. Die Polizei nahm den 45-Jährigen kurze Zeit später fest.

Am 8. Juli beobachtet eine Frau in einem benachbarten Haus in der Weitmosergasse einen Mann, der mit einer Taschenlampe die Wohnräumlichkeiten durchsuchte.

Sie verständigte gegen 22:40 Uhr die Polizei. Kurze Zeit später konnte die Polizei mit Unterstützung der WEGA den Mann (45, franz. Staatsbürger) festnehmen.