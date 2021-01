Eine Todesdrohung in der Donaustadt rief die Wiener Polizei auf den Plan

WEGA-Einsatz in Wien: 42-Jähriger bedrohte Ex-Lebensgefährtin mit dem Umbringen

Am Montagabend alarmierte eine 40-jährige Frau die Polizei, da sie von ihrem Expartner mit dem Umbringen bedroht worden war. Der Mann versuchte, gewaltsam in ihre Wohnung in Wien-Donaustadt einzudringen.

Gegen 21:00 Uhr wählte die 40-Jährige den Polizeinotruf und gab an, ihr Ex-Lebensgefährte, ein 42-jähriger Mann, versuche soeben, sich gewaltsam Zutritt zu ihrer Wohnung zu verschaffen. Zuvor habe der Mann ihr zahlreiche Nachrichten mit Todesdrohungen auf ihr Mobiltelefon geschickt.

WEGA-Einsatz: 41-Jähriger mit Messer festgenommen

Da die Frau angab, ihr Ex-Lebensgefährte habe ihr gesagt er habe ein Messer und eine Schusswaffe bei sich, wurden Beamte der WEGA hinzugezo-gen. Beim Eintreffen der Polizisten befand sich der Beschuldigte nicht mehr im Stiegenhaus.

Mittels weiterer Nachrichten konnte der Standort des Mannes in der Nähe der Wohnung festgestellt werden. Unter Anwendung von Körperkraft konnte der Beschuldigte festgenommen werden. Ein Klappmesser wurde sichergestellt, eine Schusswaffe konnte nicht aufgefunden werden.