WEGA-Einsatz in Krisenzentrum Wien-Währing: Jugendlicher mit Waffe festgenommen

Am Mittwoch kam es zu einem Einsatz in einem Krisenzentrum in Wien-Währing. Ein Jugendlicher hatte eine Waffe bei sich. Beamte der WEGA konnten die Waffe sicherstellen.

Am 6. Februar bemerkte ein Sozialbetreuer gegen 19:00 Uhr in Wien-Währing, dass ein Jugendlicher eine Waffe bei sich trug. Der Somalier war zunächst in der Wohnung eines Freundes, der Besuch eines Sozialbetreuers hatte. Als er darauf angesprochen wurde, ergriff der junge Mann die Flucht.

Der Sozialbetreuer kannte den 16-Jährigen und verständigte das Kristenzentrum, in dem der Jugendliche untergebracht war. Als dieser wieder im Krisenzentrum war, wurde die Polizei verständigt. Mehrere Streifenbesatzungen positionierten sich rund um das Gebäude. Beamte der WEGA betraten das Zimmer des Tatverdächtigen, nahmen ihn fest und stellten eine Waffe sicher, die sich nach genauerer Begutachtung als eine CO2-Pistole herausstellte.