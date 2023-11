Ein 30-Jähriger soll seit der Trennung von seiner Ex-Freundin im September 2023 jene gegen ihren Willen mehrmals angerufen und ihr aufgelauert haben. Am Montag bedrohte der Mann die 31-Jährige in Wien-Wieden mit dem Umbringen.

Ein 30-Jähriger ist am Montag in seiner Wohnung in Wien-Wieden von der Spezialeinheit Wega festgenommen worden, weil er zuvor seine ehemalige Lebensgefährtin mit dem Umbringen bedroht und ihr das Mobiltelefon weggenommen haben soll. Gegen den amtsbekannten Algerier wurde zudem ein Annäherungs- und Waffenverbot ausgesprochen, so die Polizei am Dienstag in einer Aussendung.