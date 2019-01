WEGA-Einsatz beim Wiener Haus des Meeres: 22-Jähriger von Kran gerettet

Am Sonntagabend befand sich ein 22-Jähriger beim Haus des Meeres in luftigen Höhen in Not: Der junge Mann wollte von einem Kran aus Fotos machen, konnte aber nicht mehr nach unten klettern.

Wollte Fotos machen: 22-Jähriger saß auf Kran fest Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Wiener Polizei sicherten den Einsatzort ab. Seiltechniker der WEGA konnten in weiterer Folge den Kran besteigen und einen 22-Jährigen in der Kanzel vorfinden. Den Seiltechnikern gelang es den Mann unversehrt vom Kran zu bringen.